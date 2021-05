VIDEO ⟩ Telekoomik Ellen DeGeneres paneb ameti maha: need 18 aastat muutsid mu elu

Aasta eest lahvatas saatejuhi ümber skandaal, kui rodu tema telesaate töötajaid tuli välja süüdistustega, et Degenerese saate telgitagustes valitseb rassistlik ja mürgine õhkkond. Saatejuht vabandas avalikult, vallandas paar produtsenti ning kinnitas, et tulevikus asjalood paranevad. «See oli väga valus, aga kui oleksin tahtnud saate selle pärast lõpetada, poleks ma sellekski hooajaks naasnud,» sõnas Degeneres intervjuus.

Degeneres on öelnud, et tahtis lõpetada saate juba kolm hooaega tagasi, ent telekanal soovis lepingut kolmeks aastaks pikendada – 2022. aastal jõuab seegi aeg lõpule, vahendab Variety . Saadet on juba aastaid kimbutanud ka üha langevad telereitingud.

Arvukalt auhindu võitnud 63-aastane koomik ja telenägu Degeneres on olnud üks USA armastatumaid saatejuhte ning oli esimene prominentne avalikult lesbiline telesaatejuht üleriiklikus telekanalis. Ta on alates 2008. aastast abielus näitlejanna Portia de Rossiga .

«Need 18 aastat on muutnud mu elu. See on olnud mu elu suurim kogemus. Mõtlesin sellele otsusele kaua, aga teadsin südames alati, et 19. hooaeg jääb mu viimaseks. Viimane hooaeg tuleb vaimustav, kus on iga saade nagu pidupäev,» sõnas Degeneres oma eilses saates tehtud pöördumises publiku poole.