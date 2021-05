TULEKUL ⟩ Stephen Kingi isiklikust elust tõukuv «Lisey lugu» jõuab Apple'i teleriiulisse

2006. aastal ilmunud ja Bram Stokeri auhindadel parima romaani tiiti pälvinud psühholoogilisest põnevikust saab 8-osaline minisari, mille peaosas Julianne Moore. Tšiili režissöör Pablo Larraíni (parima võõrkeelse filmi Oscari võitnud «Fantastilise naise» produtsent) lavastatud seriaali kõrvalosades astuvad üles Clive Owen, Jennifer Jason Leigh jt.

«Lisey lugu» on raamatu Eesti kirjastuse tutvustuse kohaselt Stephen Kingi kõige isiklikum teos, mida kriitikud on pidanud ka autobiograafiliseks. «Loo keskmes on edukas ja armastatud kirjanik Scott Landon ning tema abikaasa Lisey: lastetu koduperenaine, kirjaniku maailma jäägitult sisse elanud ideaalne partner. Lugeja ees rullub lahti lugu tundliku loojanatuuri hullumeelsusele lähedasest meelelaadist, ühe naise eneseohverdusest ja loomingule pühendunud abielust. Pettuda ei tule neil, keda lummab Kingi närvekõditav ja õõnsaksvõttev jutustamisoskus, mis tavalise argielu kas lihtsalt suureks või suureks ja jubedaks mängib, ega neil, keda paelub Kingile omane meediku üksikasjalikkus vere, vigastuste, psühhopaatide ja haiglate kirjeldamisel; ka mitte neil, kes naudivad tema «reise» teispoolsusesse või sellesse, mida keegi ei oska seletada,» seisab kirjelduses.

Raamatu Postimehe kultuuriveerus ilmunud arvustust saad lugeda siit.

Sarja tulekust ilmus esimene uudis 2019. aastal, kui autor viimaks ära suutis otsustada, kellele oma lemmikteose ekraniseerimisõigused usaldada.

««Lisey lugu» on üks mu lemmikraamatuid ja tahtsin seda ekraanil väga näha – eriti nüüd, kus voogedastuse ja telemaailm on sellisele materjalile avatud. Kui sul on raamat, millest plaanid filmi, siis tabab sind kohvril istumise sündroom – tahad kõike sisse pakkida, aga kohver ei lähe kinni. On väga keeruline võtta tekstuurirohke romaan ning suruda see 2 tunni ja 10 minuti sisse. Sarja puhul on sul aga aega oma 10 tundi ja tulemuseks võib olla midagi erakordset – nagu näiteks «Teenijanna lugu»,» rääkis septembris 70-aastaseks saav õuduskirjanik veebruaris Varietyle.

Mis puudutab «Lisey loo» seostest kirjaniku enda eluga, siis idee raamatuks žanrikirjaniku kaasa hingeelust tekkis mehel pärast seda, kui ta rängast autoõnnetusest napilt eluga pääsenuna koju pääses ning tabas end mõtlemast, milline näeks tema maja välja, kui ta surnud oleks.

Üks, mille pärast kirjanik muretsema ei pea, on see, et tema lood ja tegelased vaid raamatukaante vahele jäävad: tänu publiku suurele õudusnõudlusele viimastel aastatel filmitööstuses vägagi populaarsel Kingil on hetkel töös üle 20 sarja ning filmi, mis tema töödel põhinevad.