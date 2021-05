GALERII ⟩ Tallinnas algasid kodumaise komöödia «Kuulsuse narrid» võtted

Eduard Bornhöhe jutustusel põhinev mängufilm viib vaataja üle-eelmise sajandi lõppu, kui Eestimaa oli veel tsaaririigi osa. Tärkamas oli uhkus oma rahvuse üle ja soov iga hinna eest oma rahvale midagi igavikulist kinkida, olgu selleks siis õhus lendav imemasin või maakeeli kirja pandud väärtkirjandus. Paraku ei olnud see sugugi nii lihtne ja mõnikord jäi puudu andest, teinekord aga vaimsest ettevalmistusest, et võiks sündida tolle aja start-up, Skype või ESTcube – miski, millega naelutada ennast Eesti ajalukku.

Filmi režissööri Ain Mäeotsa sõnul saab menukat kirjandusteost kuulsusejanust ja eneseteostusest näha täiesti uues kuues. Näiteks on stsenarist Ott Kilusk kirjutanud Eduard Bornhöhe teistest lugudest juurde keskseid tegelasi. «Film on saanud inspiratsiooni Bornhöhe teosest, kuid selle najal on üles ehitatud sisukas komöödia, kuhu on loodud uued karakterid ning lugu. See lugu räägib ambitsioonidest, armastusest ja inimlikust rumalusest.»

Peategelasi Saalomon Vesipruuli ja Tatikat kehastavad Karl Robert Saaremäe ja Veiko Porkanen, kellele lisaks jõuavad ekraanidele mitmed tuntud Eesti näitlejad. «Esimesed võttepäevad on näidanud, et peategelaste ansambel töötab oodatust veelgi paremini ning võtteplatsil on tunda ülihead keemiat. Ekraanile jõuab ehe komöödia, mille peategelastele saamatusele ja unistustele saab kaasa elada ja ühtlasi kaasa tunda. Nende julgus katsetada ja ebaõnnestuda on hämmastusväärne, aga nad on veendunud, et utoopilistest ideedest võib sündida midagi suurt,» ütles Mäeots.