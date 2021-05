VÕIMAS ⟩ «Tšornobõl» vallutas eestlaste tele-ekraanid: loe, kui paljud sarja vaatasid!

«Kanal 2 põhiline sihtrühm, kellele oma programmi suuname ja kelle käitumist jälgime, on 18-59aastased televaatajad. See on fenomenaalne, et üks välismaa sari omatoodangu kõrval nii kõrge vaadatavuse saab,» sõnas Kanal 2 emaettevõtte Duo Media turundus- ja kommunikatsioonijuht Mari-Liis Veskus.

Sarja keskmine reiting tuli Veskuse sõnul Kantar EMORi andmetel kokku 10,5 protsenti kogu sihtrühmast ehk 66 000 vaatajat ühe episoodi kohta – tulemus paigutas sarja sihtrühma lõikes aprillikuu enimvaadatud saadete edetabelis viiendale kohale, Eesti telekanalite kodumaise toodangu nn raskekahuriväe ehk «Pealtnägija» ja «Aktuaalse Kaamera» kõrvale. «Võiks öelda, et see on lausa imede valdkonda kuuluv tulemus,» märkis Veskus.

Samast tabelist leiab teise koha pealt samuti erakordselt suure vaadatavuse saavutanud erisaade «Peeter Võsa. Tšornobõli katastroofi pikk vari», mis juhatas sarjaeelsel pühapäeval teema sisse legendaarse telemehe reportaažiga. Kantar EMORi andmetel vaatas saadet koos järelvaatamisega kokku 174 000 inimest (kõik vaatajad), 18-59aastaste seas oli tulemus 89 000 inimest.

Vähemalt ühe minuti vältel vaatas Kanal 2st tuumakatastroofist kõnelevat HBO seriaali 364 000 inimest (reach).

«Kuuldused televisiooni surmast on tugevasti liialdatud: õige ajastus, kvaliteetne sisu ja toetavad tegevused on «Tšornobõli» sarja väga heade vaatajanumbrite eelduseks olnud. Kanal 2 programmiosakond ja turundustiim on andnud endast parima, et see sari vaatajateni tuua ja et vaatajad selle ka meie kanalilt üles leiaks. Nii «Reporter», «Õhtu!» kui ka legendaarne Peeter Võsa olid kõik selle projekti õnnestumisse kaasatud. Rõõm, et nii hea ja vääriline sari nii paljusid kõnetab ja nii paljudeni jõuab,» rõõmustas Veskus.

HBO toodetud auhinnatud sarjas «Tšornobõl» astuvad üles mitmed tuntud näitlejad: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Jessie Buckley jt.