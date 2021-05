Traagilisest «Romeo ja Julia» loost saab koomiline armukolmnurk

Filmistuudio 20 Century Studios linalugu hakkab kandma pealkirja «Rosaline» ning stsenaarium põhineb Rebecca Serle'i romaanil «Kui sa olid minu» («When You Were Mine»), vahendab Deadline .

Filmis peaks saama näha, mismoodi võiks Romeo ja Julia kõikevõitev armastus välja näha armukadeda kõrvalseisja pilgu läbi: Rosaline on nimelt Julia nõbu, kes on Romeo hiljutine ekspruut. Alguses püüab neidis armastajatele igati kaikaid kodaratesse loopida. Ent ta areneb loo käigus inimesena suuremeelseks ning läheb ühel hetkel hoopiski üle paarikese poolele, kes on peredega pahuksis. Ta püüab neid omavahel saatuse kiuste kokku viia.