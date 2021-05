TIISER ⟩ «Stranger Thingsi» lugu hüppab uutes osades Eleveni lapsepõlve

Treileri järgi otsustades on oodata sissevaadet peategelase, telekineetiliste võimetega tüdruku Eleveni enne sarja algust kuskil kinnises eksperimentaalasutuses möödunud lapsepõlve kohta. Usutavasti kergitatakse saladuseloori nii Eleveni päritolu kui ka sünge äraspidise maailma kohta, mis sarja tegevuspaigaks oleva väikelinnaga väravat jagab ja aegajalt selle elanikke endasse tõmbab. Nagu selgus eelmises hooajas, siis on 1980ndate Ameerika Ühendriikides toimuvasse hämarasse loosse otsapidi mässitud ka Nõukogude Liit.

Hooaeg on alles tootmises, seega pole seda lootust koduekraanidel nautida enne aastavahetust.

Retrohõngulise fantaasiasarja «Stranger Things» avaosa jõudis Netflixi eetrisse 15. juulil 2016 ehk pea viie aasta eest. Kokku on vaatajate ette jõudnud 25 osa, mis on jagunenud kolme hooaja peale.

Sarjas on üles kasvanud terve põlvkond uusi hinnatud ning suure staariväega näitlejaid, eesotsas praeguseks 17-aastase peaosatäitja Millie Bobby Browniga, kes on tuttav kahest viimasest Hollywoodi Godzilla-filmist ning kuulsa detektiivi nooremast õest rääkivast Netflixi filmist «Enola Holmes». Seriaalist on tuule tiibadesse saanud ka 19-aastane Finn Wolfhard («See» klouniõudukad, «Tondipüüdjate» uus film) ning tuntust kogunud juba 20ndates tõusvad tähed Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke jt (Uma Thurmani ja Ethan Hawke'i tütar). Lastest noorukitest sirgunud peategelaste vanemate põlvkonda esindavad sarjas näitlejad Winona Ryder ja David Harbour.