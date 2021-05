VAATA JÄRELE ⟩ Eeva Esse saate avasketš: kas eestlane on varsti nii paks, et ei mahu linnaväravast sisse minema?

«Eestlased on rasvumise poolest kolmas riik Euroopas. Viimati avaldatud uuringute kohaselt on meil ülekaalulised või rasvunud enam kui pooled 16–64-aastastest inimestest,» avaldab saade tutvustuses mõtlemapaneva statistika.

«Mätaskaru, rasvarull, jahukott, jurakas, pomm, tuhakott, priske kui Tiirimetsa mehe siga, paks nagu Margareeta, jäme kui tala, lihav kui luts, jäme kui tiine konn, nii paks, et ei sünni mitte linnaväravast sisse minema. Kõik need väljendid ülekaaluliste inimeste kohta on pärit meie esivanemate sõnavarast,» ilmestab saatejuht Eeva Esse teemat oma avamonoloogis.