INTERVJUU ⟩ Priit Pius pandeemia-aastast: lollitamise nälg on olnud nii suur

Tallinna Linnateatri näitlejal Priit Piusil on aasta kulgenud õnnelikult ja hästi, küll aga on tema elus puhunud uued tuuled. Nimelt on Priit saanud teatrilaval näitlemise asemel mängida rohkem filmides ja sarjades ning veeta aega pere seltsis. Kuidas tal läinud on, mismoodi möödusid äsja esilinastunud kodumaise komöödiasarja «Alo» võtted ning kuidas mõjutab filmimise protsessi see, kui võtteplatsil saab improviseerida koos kaksikvenna Märdiga?

Tütre sünd ja aeg perele

Priit ja tema pere on seni jäänud pandeemiast puutumata ning näitleja on juba ka koroonavaktsiini saanud. Eelmisel aasta märtsis sündis tal ja tema abikaasal Maiken Piusil teine laps, seega on paaril palju energiat läinud laste kasvatamisele. Nüüdseks on tütar juba aastane ning vanem poeg saanud 3-aastaseks. Vabama aasta üle, kus lastele on saadud rohkem tähelepanu pöörata, on perel hea meel. «Ühtepidi on olnud aega olla perega rohkem ning teistpidi töö mõttes peab ütlema, et teatritööd pole tõesti väga palju saanud teha, aga see-eest igasuguseid muid projekte on kuidagi erakordselt palju olnud see aasta,» tõdeb Priit.

Priit ja Märt Pius sarjas "Alo" FOTO: Robert Lang

Aasta möödus lava asemel kaamera ees

Kuna teatrisaalid on nüüdseks juba pea aasta aega vaatajatest tühjad olnud, siis on näitleja igatsus teatrimelu järele suur. «Kevadel pidid tulema kaks lavastust välja, kuid olukord muutus ja seda ei olnud siiski võimalik teha,» mainib Priit. Sellegipoolest valmistub Tallinna Linnateater ette eesootavaks hooajaks ning lavastused esietenduvad praeguse seisuga tõenäoliselt augusti- või septembrikuus. Õnneks aga on tööd jätkunud filmimaailmas ning Priit on saanud enamus aega veeta just kaamera ees näideldes.

Üks suurematest projektidest, kus näitles ka Priidu kaksikvend Märt, oli Soome film «Omerta 6/12», mille võtted kestsid Eestis üle viie kuu. Samuti särasid kaksikvennad komöödiasarja «Alo» teise hooaja võtetel. Soolas on ka üks filmiprojekt, millest on Priidu sõnul veel natuke vara rääkida. Siiski valmistuvad teatrid ette tulevaseks hooajaks ning ka Priit mainib, et praegu teatris proovid käivad.

Üle võlli karakterid «Alo» sarjas

Äsja esilinastunud «Alo» sarja teist hooaega filmiti viiruseperioodil ja õnneks möödusid võtted komplikatsioonideta. Vennad Priit ja Märt Pius mängivad sarjas Bambergide suguvõsa tegelaskujusid, kes kõik on omamoodi naljakad karakterid. Meeldejäävamad on kindlasti kaks õlinäppu Ricky (Märt Pius) ja Martin (Priit Pius), kellel on teatav iseloomulik käitumismuster igas olukorras. «Bambergide karakterite juures pakub huumorit see, et tegelaskujud reageerivad alati sarnastes olukordades samamoodi. Nagu mõnes Ameerika komöödias kehtib ka selline loogika, et tegelaskuju tegelikult ei arene – see muudabki olukorra mingis mõttes naljakaks,» räägib Priit.