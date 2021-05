TULEKUL ⟩ 5 filmi ja sarja, mille peaosas näeme varsti Leonardo DiCapriot

Eelmine nädal tõi uudise, et taanlaste Oscari-filmi «Järgmine ring» Hollywoodi versiooni toodab filmitööstuse üks enimnõutud näitlejaid Leonardo DiCaprio, kes ise ka tragikomöödia peaosas üles astub. Lüke on üpris ootamatu ning rollivalik samuti, kuid 46-aastane tipptegija naudib elu Hollywoodi kõige haljamal oksal ja saab endale ekstravagantsusi lubada.

Ka rolle valib mees tiheda sõelaga ning astub viimastel aastatel üles vaid üksikutes filmides. Hetkeseis näitleja ning produtsendi IMDB lehel annab aga märku, justkui võiks lapstähest Oscari-võitjaks võrsunud DiCapriot peagi tihemini ekraanil näha.

Viskame pilgu peale, mida oodata on.

Oscari-filmi «Asepresident» (Vice, 2018) režissööri Adam McKay lavastatud staaridest kubisev komöödia, mis on Netflixi tänavuste filmide absoluutne lipulaev. Peaosalised DiCaprio ja Jennifer Lawrence kehastuvad kaheks astronoomiks, kelle ülesandeks langeb inimkonna hoiatamine komeedi eest, mis maailma hävitama suundub. Teistes rollides astuvad üles nii paljud kuulsad nimed, et kõiki ei ole mõtet üles trükkidagi: Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande, Jonah Hill, Matthew Perry, Timothée Chalamet jt. Esilinastuse aega pole veel välja käidud, kuid tükk ise on juba järeltootmises ning küllap on peagi oodata täispikka treilerit, mis ka kuupäeva toob.

Vanameister Martin Scorsese on üks neist filmilavastajatest, kellele DiCaprio juba ära ei ütle. Äsja võttesse läinud «Lillekuu tapjad» jutustab vähetuntud loo sajanditagusest genotsiidi mõõtu mõrvalainest ülirikka Osage indiaanihõimu kallal, mille lahendamine oli proovikiviks äsjaloodud föderaaljuurdlusbüroole. DiCaprio kanda on põhilise pahalase roll, teistes osas näeme Robert DeNirot, Jesse Plemonsit jt. Oodata on tõelist suurfilmi, mis ilmselt saab mitmel põhjusel tuleva aasta üheks Oscari-favoriidiks – peale hea loo on filmi tootmisse kaasatud enneolematult palju põlisasukaid, mis ühtib auhindade uue kaasamispoliitikaga.

FBI kahtlusalusest saab Leonardo DiCapriost järgmiseks itaalia immigrandist (DiCaprio ise on ka itaalia juurtega – toim.) New Yorgi politseinik Joe Petrosino, kes infiltreerub 1900ndate alguses armutu maffiajõugu ridadesse, mis hoiab teisi itaallasi inimröövide ja väljapressmistega hirmu all. Petrosino tegelaskuju on laenatud tõsielust – teda on Paramounti filmi aluseks oleva raamatu kohaselt nimetatud ka «Itaalia Sherlock Holmesiks».

Paramounti ja Hulu koostöös valmivas ajaloolises põnevussarjas, mille lavastab Martin Scorsese, saab DiCapriost otseselt Holmesi nimi kandev tegelaskuju – sedapuhku aga sellenimeline sarimõrtsukas, kes 1893. aasta Chicagos kuratlikke tegusid korda saadab.