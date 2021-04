TELEHITT ⟩ Kanal 2s jooksev «Tšornobõli» sari kogub mühinal vaatajaid

«Kuuldused televisiooni surmast on tugevasti liialdatud: õige ajastus, kvaliteetne sisu ja toetavad tegevused on «Tšornobõli» sarja väga heade vaatajanumbrite eelduseks olnud. Kanal 2 programmiosakond ja turundustiim on andnud endast parima, et see sari vaatajateni tuua ja et vaatajad selle ka meie kanalilt üles leiaks. Nii «Reporter», «Õhtu!» kui ka legendaarne Peeter Võsa olid kõik selle projekti õnnestumisse kaasatud. Rõõm, et nii hea ja vääriline sari nii paljusid kõnetab ja nii paljudeni jõuab,» sõnas Kanal 2 omanikettevõtte Duo Media kommunikatsiooni-ja turundusjuht Mari-Liis Veskus.