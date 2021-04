Tegemist on samuti Austraalia päritolu menuautor Liane Moriarty 2018. aasta samanimelisel, ka eesti keelde tõlgitud New York Timesi bestselleril põhineva 8-osalise minisarjaga. Tegu on sama kirjanikuga, kelle sulest pärineb HBO auhinnatud seriaali «Suured väikesed valed» aluseks olev krimiromaan, milles Nicole Kidman samuti võtmerolli mängis. Sama on ka sarja peaprodutsent, kelleks on legendaarne David E. Kelley, kellega Kidman tegi koostöd ka HBO mullu vaadatuimas seriaalis «The Undoing».