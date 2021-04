MIS JUHTUS? ⟩ Fopaaga lõppenud Oscarite gala vaadatavus kukkus kolinal

Nielseni uuringufirma telemõõdiku-uuringust selgus, et pandeemia tõttu tänavu tavapärasest palju väiksemalt, ent seevastu õdusas meeleolus peetud auhinnagalat jälgis Ameerika Ühendriikides otseülekandena vaid 9,85 miljonit vaatajat, vahendab Deadline .

Eriti madalad publikunumbrid on Oscareid kimbutanud juba viimased kolm aastat, mil vaatajaskond on kahanenud alla 30 miljoni – parematel aastatel on Oscareid viimase kahe aastakümne jooksul jälginud üle 40 miljoni inimese.