GALERII ⟩ Tallinnas algasid uue Eesti komöödia «Jahihooaeg» võtted

Eluga puntrasse jooksnud Eva (Harriet Toompere) on hiljuti lahutanud ja kardab nüüd kaotada nii oma poja kui ka sõbranna Marleeni (Mirtel Pohla) eksmehe (Hendrik Sal-Saller) uuele ja nooremale kallimale Isabelile (Grete Kuld). Et oma positsioonid tagasi võita, läheb Eva koos sõbranna Marleeni ja oma särava rivaali Isabeliga rännakule, mis viib naised kokku ülikoomiliste äparduste, koomiliste tülide, tõelise jahipidamise ja eelkõige iseendaga, et keset jõulusaginat mõista, mis ikkagi elus kõige olulisem on.