VAATA JÄRELE ⟩ Eeva Esse avasketš: kuidas panna eestlased ja venelased normaalselt koos elama?

«Kas Eestil on venelasi vaja ainult siis, kui nad aitavad meil Eurovisoonil silma paista või jalgpallimatšil Eesti eest värava löövad?» küsib saade. «Kuidas saaksime nii teha, et eestlased ja venelased saaksid normaalselt koos elada, ilma et me peaksime teineteiseks hakkama?»