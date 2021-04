TREILER ⟩ Turvamees Ryan Reynoldsi puhkusest saab humoorikas suvemärulis kriminaalne kaos

Möll jätkub hetkest, mil Ryan Reynoldsi kehastatav turvamees on läbipõlemise äärel ning otsustab aja maha võtta, et pidevast kuulirahest pisut puhata. Puhkus jääb aga üürikeseks, kui eelmisestki filmist tuttav palgamõrtsukas Darius Kincaid ( Samuel L. Jackson ) ja tema sullerist kaasa Sonia ( Salma Hayek ) satuvad kättemaksuhimulise pahalase ( Antonio Banderas ) sihtmärgiks. Globaalse haardega märulisse mässitakse ka Morgan Freeman .

Peaosatäitja Reynoldsil on sel suvel tulekul teinegi suur hittfilm, mida on koroona tõttu oodatud juba pikemat aega – arvutimängukangelasest rääkiv «Vabamees» (Free Guy), kes äkitsi avastab, et tal on olemas vaba tahe. Komöödia jõuab kinodesse augustis.