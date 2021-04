ÕHTU! VIDEO ⟩ «Krimi» eksreporterid meenutavad: laibad, löömad ja «Aia, blj*d, sa nahka teed!»

Ka Imre Kaasil on saate aegadest meeles koledusi, mis eal ei unune. «Kui sa tahad, siis ma võin ka sulle kirjeldada, millised seisukorras laipu ma olen selle kaheksa aasta jooksul näinud,» märkis Kaas saatejuht Piret Laosele. Siiski nentis ta, et talle on rohkem meelde jäänud ikkagi saate lõbusamad seigad, «kus on mängus väike alkohol, väike krutski, inimene on lõbusas meeleolus» ja kus naabrid on politsei peale kutsunud. «Mäletan ühte meest, kes kell 2 öösel kuulas, punn põhjas, Terminaatorit ja laulis kaasa. Väga hea bänd, aga ta laulis kaasa sellise häälega, et inimesed arvasid, et midagi on juhtunud ja keegi vajab abi, keegi hüüab appi.»