Kanal 2 eetrisse jõuab täna politseikroonika «Krimi» 800. saade

Hetkel «Krimi» saadet juhtiv Ojang tõdeb, et iganädalane politseikroonika on üks neid saateid, millele elu toodab ise sisu: «Nii kurb või tore kui see ka ei ole, siis kuritegevus päriselt kuhugi ära ei kao. Ja ega me ei räägi oma saadetes ka ainult kurjategijatest. Näiteks viimasel ajal on mitmel korral teemaks tulnud koroonaaegsed olmetülid, kus päevad läbi kodukontorites toimetavad inimesed kipuvad naabritega veidigi kõvema lärmi puhul tülli minema. Selline probleem on omamoodi ajastu märk ja kui arhiivi kaevuda, siis küllap leiaks nende 800 saate hulgast selliseid ajastut märkivaid lugusid päris palju.»