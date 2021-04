Revolutsiooniline 90ndate menuseriaal «Seks ja linn» saab HBO Maxi keskkonnas peagi kümneosalise jätkusarja, mille pealkirjaks on «And Just Like That...» ehk «Ja äkitsi...». Selles näeb üles astumas kuulsa sõbrataride neliku kolme liiget, kes on jõudnud muretutest vallaliseaastatest kuldsesse keskikka. Mis ekraaniprojektid on seriaali näitlejail aga vahepeal käsil olnud?