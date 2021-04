Kust leida põnevat vaatamist igas vanuses lapsele? 5 põhjust, miks valida Apollo TV

Apollo TV uue põlvkonna teleteenus on suurepärane lahendus peredele, sest seda saab kaablivabalt kasutada korraga kuus kasutajat kuni kümnel ekraanil. Ehkki vaatamist jätkub kogu perele, on suur rõhk seatud just kaasahaarava ja hariva lastesisu pakkumisele nii kodu- kui välismaalt. Toome välja 5 põhjust, miks tasub pere noorima liikme jaoks valida just Apollo TV ning mida põnevat on võimalik üle 20 000 tunni sisu seast valida.