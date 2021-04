„Christine Keeleri kohtuprotsess“ – seksiskandaal, mis muutis igaveseks kogu riiki

See kaasahaarav kuueosaline sari, mille kirjutas BAFTA auhinna pälvinud romaanikirjanik ja stsenarist Amanda Coe ning mille režissöör on Andrea Harkin, toob vaatajate ette muljetavaldava näitlejaskonna, kelle hulka kuuluvad nii Sophie Cookson („Kingsman: Salateenistus“) peaosas Christine Keelerina ja James Norton („Sõda ja rahu“) Stephen Wardi rollis kui ka Ellie Bamber („Pähklipureja“) Mandy Rice-Daviesena, Ben Miles („Kroon“) häbistatud ministri John Profumona ja Emilia Fox („Vaikiv tunnistaja“) tema abikaasa Valerie Profumona. Sari jookseb Epic Drama eetris alates 14. aprillist kolmapäeviti kell 22.00.

1962. aastaks on külm sõda jõudnud Kuuba raketikriisiga uuele tasandile ning Briti valitsus on seksi- ja spionaažiskandaalide jadast rabatud. Samal ajal kui toonane peaminister Harold Macmillan võitleb korra taastamise nimel, koguvad hoogu kuulujutud, et tema abielus sõjaminister John Profumo jagas 1961. aasta suvel Vene spiooniga armukest. See on potentsiaalne alandus, mida riik ei saa endale lubada.