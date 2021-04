KODUNE KINOKAVA ⟩ Midagi igale maitsele: 14 parimat filmi, mida sel nädalal telekast tasuta vaadata

Komöödia. Mike loobus kolme aasta eest strippariametist. Ülejäänud Tampa kuningad on samuti valmis selle ametiga lõpparvet tegema, aga tahavad seda teha omal moel. Nende sooviks on anda viimane vapustav etendus Myrtle Beachis koos legendaarse peaesineja Super-Mike'iga. Mehed asuvad teele ning teevad vahepeatused Jacksonville'is ja Savannah's. Mike ja semud õpivad mõningaid uusi liigutusi ja saavad üllataval moel minevikutaagast lahti. Film ei sobi alaealistele. Osades: Channing Tatum

Märulidraama, kus Jane Austeni romaan «Uhkus ja eelarvamus» on ristsugutises zombi-fantaasiatega. Vaikset küla on kiusama tulnud elavad surnud. Elizabeth ja tema õed valdavad mõõgavõitlust ja asuvad viktoriaanlikes kleitides kutsumata külalistega võitlusesse. Samal ajal tuleb maid jagada sotsiaalsete eelarvamuste, romantiliste teemade ja mehele minekuga. Osades: Lily James, Sam Riley, Suki Waterhouse, Charles Dance, Jack Huston, Lena Headey, Matt Smith

See on tõestisündinud lugu mägironija Aron Ralstoni ( James Franco ) ebainimlikest katsumustest päästa end pärast seda, kui langenud kaljurahn jätab ta kättpidi lõksu ühes Utah' osariigi isoleeritud kanjonis. Oma teekonnal meenutab Ralston sõpru, armastajaid ( Clémence Poésy ), peret ning kaht matkajat ( Amber Tamblyn ja Kate Mara ), kellega kohtus enne õnnetust. Viie päeva jooksul võitleb Ralston loodusjõududega ning isiklike deemonitega, püüdes selgusele jõuda, kas temas peitub piisavalt jõudu, et end iga hinna eest vabastada, laskuda alla 20-meetrisest kaljuseinast ning läbida enam kui 10 kilomeetrit, enne kui ta viimaks päästeti. 6 Oscarile (sh parim film ja parim meespeaosa) kandideerinud filmi lavastajaks on Oscari-võitja Danny Boyle («Rentslimiljonär», «Trainspotting»).

FBI agent Kate Macer ( Emily Blunt ) ja tema partner on eriüksuses, mis sõdib Arizonas inimrööve korraldava kartelliga. Uurimise käigus leitakse kümneid laipu, kuni püünismiin tapab kaks politseinikku. Juhtumi järel saab agent Macer soovituse liituda CIA ning kaitseministeeriumi eriüksusega, mida juhib agent Matt Graver ( Josh Brolin ). Üksuse eesmärk on tabada üks kartelli juhtidest. Graver asub koos paarimees Alejandroga ( Benicio Del Toro ) jahtima Juarezis narkoäri ajavat grupeeringut. Agent Macer peab vaagima oma tõekspidamisi, kui mõned tema kolleegid osutuvad korrumpeerunuks. Denis Villeneuve«i lavastatud film kandideeris 3 Oscarile.

Romantiline komöödia! Daniel Rafferty ja Aidrey Woods on kaks New Yorgi edukat lahutusadvokaati, kes on mõlemad tänaseni vallalised, sest nad on näinud, kui kaugele halva lõpuni võib viia abielu. Nad peavad esindama kuulsat rockstaari ning selle tõttu peavad nad sõitma Iirimaale. Seal toimub ka suur pidu ja järgmisel hommikul ärgates saavad nad teada väga veidra asja - nad abiellusid eelmine õhtu. New Yorki tagasi sõites peavad nad otsustama, kas lõpetada see suhe või äkki ongi parem ennem armumist abielluda? Osades: Pierce Brosnan, Julianne Moore