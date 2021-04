Auhinnahooaja kulminatsioonina on Ameerika filmiakadeemia jagatavad Oscarid ennustuskeskkondades alati kõige põnevam pähkel, kuna enne kuldmehikesi jagatakse kätte erinevate tsunftide tunnustused alates ekraaninäitlejate ja produtsentide gildist kuni Hollywoodi välisajakirjanike liidu iga-aastaste Kuldgloobusteni välja. See tähendab, et ennustamiseks kogunenud kohvipaksu kiht on Oscarite ajaks juba õige tihke ning nn jõujooned paika jooksnud. Üllatuste eest pole aga kellegi panused kaitstud, sest – nagu nägime mullu «Parasiidiga» – võib võitja ka n-ö pimedast nurgast välja karata.