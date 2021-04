VARSTI EKRAANIL ⟩ Peeter Võsa põrutab Tšornobõli reportaaži tegema: hull aeg nõuab hulle inimesi

Kuna Tšornobõl on kinnine tsoon, siis ootavad teletegijaid ees ettearvamatud olukorrad, sest välisajakirjanikud pole oodatud ning halvimal juhul võib sattuda isegi vangi. Võsa lubab aga mängu panna kogu oma sarmi ja kõik tutvused, et keelatud aladele sisse pääseda, teatab Kanal 2.

«Algne plaan oli reedel autoga läbi Valgevene minna, kuid sinna oli vaja viisat, mille taotlemiseks meil kahjuks aega ei olnud. Tuleb minna Eesti-Läti-Leedu poolt ja sealt Kiievi peale. Leedus on meeletu karantiin, maakonnapiirid on kinni. Poola kohta infot pole. Ka Ukraina on täielik pandeemia pesa,» kirjeldab Võsa kiirelt paika pandud reisiplaani, mille kestel tuleb vältida viirust ja sihtkohas ka kiirgust. «Ma olen elanud küll mitte väga pika, kuid põneva elu ja tahan, et see jätkuks,» kinnitas Võsa.