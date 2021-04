OSCARIKUU ⟩ Filmzone'i kanalid näitavad kuldmehikeste gala eel kuulsaid Oscari-filme

Hooverid on ideaalperekonna vastand: eduka karjääri saladustest edutult jutlustav isa, närvivapustuse piiril kõikuv ema, nende poeg, kes on andnud vaikimisvande ning kirjutab kõik oma soovid paberile, tema värskelt enesetappu üritanud onu ning mürgiselt ropusuine vanaisa, kelle halle vanaduspäevi muudavad helgemaks… narkootikumid! Selle hullumeelse seltskonna ühine teekond Californiasse, kus pere pesamuna osaleb konkursil «Väike Miss Päikesepaiste», on tragikoomiline kannatuste rada, mida saadavad surm, suured muutused ja arusaamine, mida tähendab olla luuser tänapäeva maailmas, kus võitmine näib olevat kõigile kinnisideeks. Teravmeelne komöödia nuhtlusest nimega sugulased, keda inimene endale ise valida ei saa. Nomineeriti 4 Oscarile, võitis 2: parim meeskõrvalosa ( Alan Arkin ) ja parim stsenaarium.

Kuus töötut meest, keda inspireerivad Chippendale'i meestantsijad, moodustavad meesstripparite tantsurühma. Et uudishimu üles kütta, uhkeldavad nad, et lasevad püksid maha. Tegelikkuses pole nad selles üldse nii kindlad. Nomineeriti 4 Oscarile (sh parim film), võitis 1: parim muusika.

Kolm väga erinevate vaadetega peategelast peavad koos uurima massimõrva. Igaühel on oma isiklik põhjus politseitööd teha, kuid eesmärk on üks - võidelda kurjuse ja ebaõiglusega. Nomineeriti 9 Oscarile (sh parim film), võitis 2: parim naiskõrvalosa ( Kim Basinger ) ja parim stsenaarium.

1865. aastal, kui Ameerika kodusõda halastamatult lõpplahenduse suunas kulgeb, üritab USA president Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) iga hinna eest läbi viia määrava tähtsusega põhiseaduse muudatust, mis keelaks USA-s igaveseks orjapidamise. Ent see ülesanne on võidujooks ajaga, kuna iga hetk võib saabuda rahu – kui see saabub aga enne seadusemuudatuse läbiviimist, takistaks taasühinevad lõunaosariigid selle seadustamist. Lincoln peab iga hinna eest saama tõrksalt kongressilt piisavalt hääli, enne kui saabub rahu ja selleks liiga hilja on. President kõhkleb siiski, kuna varajane rahu aitaks säästa tuhandeid elusid. Kui Ameerika rahvas seisab silmitsi oma südametunnistusega suure osa elanike vabaduse üle otsustamisel, siis on Lincolni südametunnistus samuti dilemma ees – kas lõpetada orjapidamine või sõda. Nomineeriti 12 Oscarile (sh parim film), võitis 2: parim meespeaosa ja parim kunstnikutöö.