Oscari-võitjast Rudin, kes mõned aastad tagasi sattus meediaskandaali, nimetades Angelina Jolie'd ärahellitatud jõmpsikaks, on nüüd tõmmatud liistule kui teada-tuntud jõhkard: The Hollywood Reporteri kaanelgi on suurte punaste tähtedega kirjas «bully» ehk kiusaja.