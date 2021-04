30 AASTAT PEIDUS ⟩ Netis levib kulutulena kadunuks peetud nõukaaegne «Sõrmuste isanda» versioon

Tegemist on 1991. aastal valminud, J.R.R. Tolkieni fantaasiaromaanide triloogia esimesel raamatul «Sõrmuse Vennaskond» põhineva telelavastusega «Hoidjad» («Hraniteli»), mis olevat omaaegse Leningradi televisiooni eetrisse jõudnud vaid korra, vahendab HypeBeast . 30 aastat hiljem on kadunuks peetud lavastus arhiividest üles leitud.

Nüüd on taies kahe tunniajalise osana saadaval ka YouTube'is ning kogub maailmas oma kentsaka teostusega palju vaatamisi – Peter Jacksoni lavastatud Hollywoodi filmidega on neid keeruline võrrelda, ent seda toredam. Kahtlemata on tegemist tõelise pärliga Tolkieni fännidele ning kui lähemalt vaadata, avaldavad «Nõiakivi» laadse telelavastuse vahvad kostüümid ja efektid muljet küll.