VARSTI EESTIS ⟩ Mida kujutab endast Disney+ tütarkanal Star, mida lapsed vaadata ei tohi?

On ju Disney on juba mitmeid aastaid voogedastusse sisenemise strateegiaga tegelenud ja tegelenud otsustavalt sellega, et võimalikult suur hulk oma filmide leviõigusi taas enda kätte mängida (just Foxi omandamine aastal 2019 oli siinkohal kriitilise tähtsusega). See on mikihiiremajal ka õnnestunud: vähem kui pooleteise aastaga on teenus suutnud koguda 100 miljonit tellijat ning plaanib aastaks 2026 tellijate arvu poolest selja taha jätta koguni hetkel 200 miljoni tellijaga Netflixi.