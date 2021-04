KODUNE KINOKAVA ⟩ Midagi igale maitsele: 14 parimat filmi, mida sel nädalal telekast tasuta vaadata

K 07.04 Filmzone Vaata filmi Apollo TVs.

CIA kõige hinnatuma ja vähim tuntud üksuse agendil James Silval tuleb koos operatiivrühmaga olulist infot omav allikas vaenlase eest Kagu-Aasia lennuväljale toimetada. Osades: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich

N 08.04 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Superlurjus Shredder liitus pärast vangistusest põgenemist hullu teadlase Baxter Stockmaniga, seekord on närukaeltel ambitsioonikas plaan allutada kogu maailm oma võimu alla. Nendega ühte kampa pressisid endid ka kaks üpris tagasihoidliku ajumahuga naljavennast sabarakku Bebop ja Rocksteady, kes muteeruvad suurejoonelisteks elukateks (kuigi ega see kupli alla neile mingit «apgreidi» ei too). Kui ninjakilpkonnad Shredderi ja tema uued käsilased ette võtavad, selgub üllatuslikult, et kuttidel on vaja arved klattida veelgi kolossaalsema vastasega – mängu astub kurikuulus Krang.

«Küll ma olen ilus!» (I Feel Pretty, 2018)

N 08.04 Kanal 2 Vaata filmi Apollo TVs.

Romantiline komöödia. Ebakindla Renee elu on pidevate dieetide ja trennide okkaline rada. Peapõrutuse tagajärjel valdab teda petlik veendumus, et ta on nüüd vastupandamatu! Sõna otseses mõttes uuesti sündinuna võrgutab ta enesekindlana noormehi, osaleb bikiinivõistlusel ega häbene end isegi modelliks pakkuda. Kuid mis juhtub, kui ta mõistab, et tegelikult ei ole midagi muutunud? Või ikka on? Osades: Michelle Williams, Amy Schumer, Emily Ratajkowski

Viiele Oscarile kandideerinud ja neist ühe võitnud (parim naispeaosa) film. Mõlemad peaosatäitjad võitsid ka Kuldgloobuse. Legendaarse kantrilaulja Johni Cashi lugu tema lapsepõlvest Arkansase puuvillaväljade vahel kuni maailmakuulsaks lauljaks saamiseni. Osades: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon

«Pikk blond mees, must king jalas» (Le grand blond avec une chaussure noire, 1972)

R 09.04 ETV2 Vaata filmi Apollo TVs.

Komöödia. Nostalgiapomm, seitsmekümnendate üks suurimaid kassahitte, Prantsusmaa ühe armastatuima koomiku, Pierre Richardiga peaosas. Spioonikomööda, mis seisab ühes reas selliste oma žanri kullafondi kuuluvate filmidega nagu «Vihmavarjutorge», «Pagejad» ja «Mängukann». François Perrin on muusik, kes aetakse segamini spiooniga, kelle kirjeldus vastab François' omale. Enese teadmata kistakse mees poliitiliste intriigide keskele ja temast saab salaagentide märklaud.

L 10.04 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Nelja sõbranna elud paisatakse pea peale ja võtavad hirmnaljakad pöörded, kui nende raamatuklubi hakkab käsitlema kurikuulsat «Viiskümmend halli varjundit.» Leitakse uusi armastusi ja puhutakse lõkkele vanu leeke - naised innustavad üksteist, et nende järgmine elupeatükk tuleks parem kui kõik varasemad. Osades: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss, Don Johnson, Andy Garcia

L 10.04 Filmzone Vaata filmi Apollo TVs.

Filmi tegevus leiab aset lähituleviku maailmas, kus puuduvad privaatsus ja anonüümsus. Meie isiklikud mälestused salvestatakse ja kuriteod on pea olematuks muutunud. Lahendamata mõrvu uurides avastab Sal Frieland noore naise, kes on süsteemist mööda pääsenud ja haihtunud. Tal pole identiteeti, minevikku ega ametlikke andmeid. Sal taipab, et kuritegevus polegi ehk lõppenud, vaid hoopis algamas. Salil tuleb leida ainult Tüdrukuna tuntud neiu, enne kui temast endast saab järgmine ohver. Osades: Clive Owen, Amanda Seyfried

P 11.04 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.

Seiklusfilm vapratest musketäridest, kes peavad päästma Prantsusmaa kõige saladuslikuma vangi. Võimule on tulnud noor julm kuningas Louis XIV, kes hoolib vaid rikkusest ja armuseiklustest. Musketäridel tekib üliohtlik plaan asendada türann saladusliku nimetu vangiga, kes kannab kuninga käsul igavesti raudset maski, et ükski hingeline tema nägu ei näeks. Osades: Leonardo DiCaprio, Gerard Depardieu, John Malkovich, Hugh Laurie, Jeremy Irons

