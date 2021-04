Täna õhtul kell 20 alustab Kanal 2s uhiuus mocumentary-stiilis komöödiasari «Tuuli Roosma mees», milles reisiva telepere seiklused rulluvad lahti hoopis uues võtmes: läbi «kuulsa naise varjus vireleva» pereisa Arbo Tammiksaare vaatevinkli.

«Kui sul on maailma kõige ägedam naine ja kui sa ise oled maailma kõige mõttetum mees, siis kes sa oled? Tuleb välja, et Tuuli Roosma mees,» seisab uue saate komöödiasaate tutvustuses. «Armastatud teleperes on segased ajad ja Tuuli jaoks tuleb väga suure üllatusena, et tema abikaasa Arbo Tammiksaar tunneb, et ta on kuidagi kogu aeg oma naise varjus.»

Kanal 2 uues komöödiasarjas ehk nn mokumentaalis näemegi, kuidas Arbol saab ühel päeval kõrini, et ta elab täielikult oma naise varjus. Mees paneb otsustavalt jala maha ning astub iseseisvumise teele, rebides end oma naise käskudest-keeldudest ja rahakotist lahti. Teekonnal iseendani kaotab ta kõik, kuid võidab palju enamat.

«Ta näeb mind nagu mingit hiiglaslikku puud, mis tema eest päikese ära varjab. Minu arvates oleme me alati olnud oma tegemistes täiesti võrdsed partnerid. Nii töös kui ka pereelus. Ja isegi siis, kui meil parajasti reisisarja ei ole ning mina olen muude saadete tootmisega hõivatud, ei ole minu meelest meie peres kunagi sellest probleemi olnud, et tema on kodune,» kommenteerib Roosma.

Arbo on aga teisel arvamusel: «No muidugi ei mõtle puu varjule mida ta heidab. Puu lihtsalt kasvab nii kuis jaksab. Ja kui neid puid on palju, siis vilus kenasti pikutanud kütt-korilane ei näegi lõpuks enam päikest ning külmetab end kringliks. Kui sinu elukaaslane on sinu ülemus ning seda sulle ka enese teadmata pidevalt mõista annab, siis mis elu see on!?»

Tuuli aga leiab, et Arbo eluviis on lausa imetlusväärne. «Ma ei heida talle seda ette, vaid ausalt öeldes imetlen, kui hästi ta suudab elada. Ta loeb kodus raamatuid ja vaatab telesarju – asi, mida mina peaksin professionaalsuse hoidmiseks tegema, aga milleks mul ei ole lihtsalt aega. Ta on mulle, vastupidi, väga suur eeskuju elustiili kujundamisel. Nii olen mina sellest aru saanud. Nii et vaatame, mis sellest kõigest saab,» lisab Tuuli.

Telepaar käis uuest sarjast rääkimas ka «Õhtu!» saates, kus Tammiksaar otse-eetris «solvus» ja stuudiost välja marssis, kui teda Tuuli Roosma mehena tutvustati. Õnneks olevat tegemist olnud kõigest suure hädaga, mis sundis kiiruga tualetti otsima. Muuhulgas tuli juttu sellest, kuidas paari kaksikutest pojad vanemate kemplusse suhtuvad ja mis sai Arbo väidetavast kõrvalehüppest noore naisega, millest kõmupress hiljuti kirjutas.