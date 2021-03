Sharon Stone meenutab oma värskes elulooraamatus, kuidas ta ammustel aegadel veel vähetuntud Leonardo DiCaprio palga omast taskust kinni maksis, et vaid noormehe oma filmi mängima saada.

Jutt käib Sam Raimi lavastatud 1995. aasta romantilisest vesternimärulist «Kiirem jääb ellu» (The Quick and the Dead), mille peaosas astus üles Stone ise ning mille valmimisele ka produtsendina käe külge pani, vahendab IndieWire.