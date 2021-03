Vaata enne tele-eetrit: kas liha söömine on ikka tegelikult planeedile ja tervisele kahjulik?

Liha süüdistatakse vähi, südamehaiguste ja diabeedi tekitamises, kuigi pole uuringuid, mis neid süüdistusi kinnitaks. Silicon Valleys investeeritakse miljoneid, et töötada lihale välja väga tugevalt töödeldud alternatiive. Väidetake, et laboris tekitatud proteiinid on paremad kui looduslikud, mida saame loomadest, kes hooldavad maastikke muutes sealjuures tselluloosi proteiiniks. Film pakub lihatarbimisest loobumisele alternatiivseid lahendusi, mis aitaks taastuda planeedil, aga säilitada ka tänane naturaalne toitumissüsteem.