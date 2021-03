90ndate alguses ei leidnud poksimaailmas naljalt raevukamat tegelast kui Vinnie Pazienza, kes oli pärast suuri raskusi tõusnud keskkaalu maailmameistriks. Kuid siis sekkus mängu saatus. Pazienza sattus kohutavasse autoõnnetusse, mille tagajärjel ähvardas teda täielik paralüüs. Arstid olid täiesti üksmeelsed – tema poksijakarjäär on lootusetult läbi, keskenduda tuleb sellele, et uuesti kõndima hakata. Legendaarselt jäärapäisel Pazienzal olid aga veidi teistsugused plaanid – õppida uuesti kõndima, hakata uuesti trenni tegema, astuda uuesti ringi ja tõusta uuesti maailmameistriks. Osades: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal

Michael Finkel on ambitsioonikas ajakirjanik, kes saab The New York Timesist hundipassi artikli osalise fabritseerimise pärast, mis tähendab, et tema karjäär võib samahästi kui läbi olla. Järsku saab Finkel teada, et vahistatud on naise ja laste mõrvamises kahtlustatav mees nimega Christian Longo, kes väitis end kinni pidamise käigus olevat reporter Michael Finkel. Ehtne Finkel teeb impulsiivse otsuse Longot vanglas külastada. Osades: James Franco, Jonah Hill, Felicity Jones