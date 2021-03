Juba aprillis potsatavad Elisa Huubi komöödiaseriaali «Alo» uued osad, mis peagi ka Kanal 2 eetrisse jõuavad. Sarjast ja oma tegemistest räägib näitleja Märt Pius.

7 aastat tagasi mängufilmist «Nullpunkt» tuule tiibadesse saanud Linnateatri näitleja Märt Pius on tänaseks astunud üles paljudes filmides, teles ning ka teatrilavadel. Noor näitleja on kaasa teinud filmides «1944», «Klassikokkutulek», «Sangarid», «Eia jõulud Tondikakul» ning aprillis teise hooajaga teleekraanidele jõudvas komöödiasarjas «Alo».

Kuidas on aga vahepeal Piuside perel läinud, missuguse salasepitsusega Märdi ja Priidu tegelaskujud uuel hooajal tegelema hakkavad ning mismoodi sündisid ühises mõtete virrvarris «Alo» sarja karakterid?

Vasakult Ricky (Märt Pius), Martin (Priit Pius), Alo (Tõnis Niinemets) FOTO: Robert Lang

Edukas hooaeg

2021. aasta kevad on alanud sarnaselt eelmise aastaga kõigile üsna koduselt ja nii ka Piuside perele. Kõik pereliikmed on õnneks terved ning Märt ootab, et Linnateater ja Rakvere Teater annaksid rohelise tule, et nii tema kui Saara saaksid naaseda lavastuste proovidesse. Näitleja on lõppenud aastaga üsna rahul ning tõdeb, et kaamera ees näitlemist oli palju ning õnneks läks kõik viirusest hoolimata hästi. «Filmisime kokku viis kuud Soome märulifilmi «Omerta 6/12» ning see sai kenasti purki ilma suuremate vahejuhtumiteta. Samuti põnevussari «Tulejoonel» ja komöödiasari «Alo» teine hooaeg said kenasti filmitud ja midagi õnneks pooleli ei jäänud,» selgitab Märt.

Võimalus mängida enda loodud tegelast

Märt nendib, et igas sarjas ja filmis on oma rolli mängides võimalik seda mingit pidi enda omaks muuta. «Kui keegi usaldab näitlejale mingisuguse rolli, siis on ju alati võimalik ennast sinna sisse panna. Keegi ei tule ja ütle, et sa pead seda tegema nii või naa,» kirjeldab Märt. Näiteks teleseriaalis «Alo» said näitlejad oma mängitavate karakterite iseloomu ja tegevustikku algusest peale luua ja suunata. Seetõttu ei osutunud ka rolli sisseelamine kuidagi keerukaks. «Me oleme saanud ise sõpradega/kaasnäitlejatega neid tegelasi välja mõelda. Meil oli soov teatud inimtüüpi mängida ning nüüd tekkis see võimalus,» kirjeldab Märt sarja loomise protsessi.

Märdil ja Rickyl on teatav ühine sarnasus

Märt mängib «Alo» sarjas kolme erinevat, kuid samast suguvõsast pärit tegelaskuju. Nimelt näeme Märti kui autoremondimeest Rickyt, IT-meest Heimarit ja Rutsi, kes on kõik pärit Bambergide suguvõsast. Lisaks neile kuuluvad Bambergide suguvõssa veel ka Martin ja Endel, keda mängib Märdi kaksikvend Priit. «Nad on väljamõeldud suguvõsast pärit ja kõik samasuguse näoga mehed, aga mitte vennad. Bambergid on üsna sirgjoonelised tüübid, kes ei karda midagi ning kes on kogu aeg seitse sammu teistest ees. Ricky ja Martin on omavahel tandem õlinäpud ja Heimar on IT-mees,» toob Märt välja.

Märdil oli keeruline ennast Ricky tegelaskujuga võrrelda, kuid siiski leidis ta ühe iseloomujoone, mis on nii temal kui ka Rickyl sarnane ja selleks on teatav tuimus. «Ma olen pigem selline inimene, et ma ei oska elus paljudele sündmustele kohe reageerida ning olen sellises nullolekus. Osati on see jällegi raske, sest kui reaktsioon tuleb pärast sündmust, võib see kesta päevi, kuna jääd asjade üle mõtlema või millegi üle põdema,» selgitab Märt.

Ümberkehastumine kui tantsusammude õppimine

Kokku mängivad vennad sarjas viite erinevat tegelast ning ühel võttepäeval tuli tihti kehastada ka mitut karakterit üksteise järel. Ümberlülitamine ühelt tegelaselt teisele aga ei tekitanud Märdis erilisi raskusi, pigem oli see tema meelest lõbus hüppamine. «See on nagu tantsu õppimisega, mingi aja pärast jäävad sammud lihasmällu ning siis tuleb kõik juba iseenesest,» selgitab Märt. Saladuskatte all jagas Märt meiega ka vihjet uue hooaja kohta: «Kui esimeses hooajas tegelesid õlinäpud salapärase pakimajandusega, siis teises hooajas tulevad mängu Youtube'i keskkond ning tegevus liigub rohkem noortemaailma poole.»

Väljamõeldud tegelane osutus reaalsuseks

Kogu võttetiimi fantaasia ainetel sündinud komöödiasarja tegelased on üksjagu ebareaalsed, absurdsed ning igaühe iseloomujoon on mingil määral üle võlli aetud. Üheskoos karakterite tsitaate ja tegevusi välja mõeldes oldi arvamusel, et taolisi tegelasi päris elus tõenäoliselt kohata pole võimalik, sest see tunduks liialt sürreaalne. Ühel võttepäeval aga astus autoesindusse sisse ootamatult klient, kes nägi täpselt samasugune välja nagu sarjas figureeriv IT-mees Heimar. Kliendil olid samasugused pikad juuksed, ruuduline särk, taskutega lühikesed püksid, sandaalid ning peas päikeseprillid nagu Heimarilgi. «Too hetk mul tegelase riideid seljas ei olnud, aga naersime endamisi, et mõtled küll alguses, et päris elus sellist tegelast ei ole, aga tegelikult eksisteerib ikka küll, ilmselt veel ei ole kohanud sellist veel,» kirjeldab Märt värvikalt võtteplatsil toimunut.

Lollitamise vabadus võtteplatsil

Selleks, et huumorisooned valla läheksid, on vaja vaba õhkkonda ning sõbralikku meeskonda ning kõike seda «Alo» võtted näitlejatele pakkusid. Märt nautis sarja võtteid väga just meeldiva atmosfääri ja laheda seltskonna pärast. «Kui oled mõttekaaslaste ja sõpradega võtteplatsil, koorub ühest ideest teine, lisaks oli meile improvisatsiooniruumi jäetud väga palju. Samuti muutis olukorra mugavaks see, et duubleid sai uuesti teha ning näideldes oli võimalik absoluutselt kõike proovida – tekkis selline lollitamise vabadus, kuna tead, et alati saab stseeni otsast peale teha,» räägib Märt.

Naljakuul ehk aprillis Elisa Huubis eksklusiivselt esilinastuva komöödiasarja «Alo» 2. hooajas astuvad üles Tõnis Niinemets, Priit ja Märt Pius, Reimo Sagor, Liis Lass, Saara Nüganen, Uku Uusberg, Priit Võigemast, Rein Pakk, Linda Kolde, Külliki Saldre jpt. Sarja režissöör on tunnustatud lavastaja Mikk Jürjens ning produtsent Karl Kermes. Kõigil huvilistel on võimalik alates märtsist end õigele lainele viia ja vaadata Elisa Huubist ära ka «Alo» esimene hooaeg.