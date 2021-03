TREILER ⟩ Koroonaõudukas läkitab viirusest räsitud inimestele veel hullema needuse kaela

«Tahtsin teha filmi, mis oleks seatud praegusesse hetke. Filmid, mis pandeemia ajal on välja tulnud, tunduvad nüüd kuidagi nii vanamoodsad – keegi ei räägi neis sellest maailmast, milles me hetkel elame. See on umbes sama, nagu 1946. aastal tuleks välja film, mis ei maini maailmasõda,» on Wheatly oma uusima taiese kohta öelnud. «Tahtsin, et see film mõjuks päevakajaliselt ja räägiks tänasest hetkeolukorrast, sellest kogemusest, mida kõik praegu jagame. See on see, milline õige õudukas peaks olema: ta võtab käesoleva momendi ja väänab selle žanrisse,» lisas lavastaja.