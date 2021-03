KASUTUSJUHEND ⟩ Apollo TV rakendus Android TV nutiteleris nüüd saadaval!

Lisaks on hea teada, et peagi lisandub Apollo TV võimaluste hulka ka Apollo TV 4K digiboksi ning teised nutitelerite platvormidega ühendamine. Samsungi ja LG teleritesse jõuavad Apollo TV rakendused kevade teises pooles.

Kõigepealt veendu, et oled registreerunud Apollo TV kasutajaks mõnes veebibrauseris aadressil www.apollo.tv . Kui see on tehtud, võid kiirelt edasi liikuda!

Apollo TV töötab aktiivselt selle nimel, et kõigi huviliste Android TV nutiteleritesse jõuaks meelahutus võimalikult mugavalt. Seetõttu rõhutame, et hetkel on tegemist testversiooniga ning Apollo TV tiim töötab aktiivselt erinevate funktsioonide arendamisega. Seetõttu on oleme väga tänulikud tagasiside ning probleemidest teavitamise eest aadressil tagasiside@apollo.tv. Aitäh, et testid koos meiega!