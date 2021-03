Kaheks kuuks Eestisse õudukat filmima saabunud 35-aastasel austraallannal Teresa Palmeril on vöö vahel muljetavaldavalt palju rolle, milles ta mängib kõrvuti tuntud Hollywoodi näitlejatega. Siin on ülevaade tema 20st kuulsamast filmist, millest paljudes on naine peaosas.