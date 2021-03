Novembris rääkis tüdruk, et ei suutnud uskuma oma õnne, kui osa endale sai, sest tegu oli päris esimese filmiga, kuhu ta püüdis pärast kooli lõpetamist rolli saada. Vaatamata sellele, et ema on filmistaar, ei kasvanud tüdruk üles võtteplatsil, kuid on öelnud, et mõistab nüüd, millest ema rääkis, kui ütles, et näitlemine raske töö on.

Oscari-võitjast Kate Winslet on öelnud, et pole siiski olnud üks neist näitlejatest, kes ei tahaks, et lapsed nende jälgedes käiks. «Vastupidi – ütlesin talle, et anna minna, lapsuke!» on Winslet intervjuus sõnanud. Staar märkis, et tütrel on olnud veidi parem elu ka seetõttu, et ta kannab isa perekonnanimi: «Uskuge mind, ta lipsab alati radari alt läbi – mitte keegi ei tea, kes tema ema on.»