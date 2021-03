Lühenev kinolinastuste aken on kavas teistelgi stuudiotel. Äsja oma voogedastusteenuse lansseerinud Paramount annab kinodele «Võimatu missioon 7» näitamise eesõiguse vaid 45 päevaks, väikematele filmidele aga veelgi lühema. See, kui kaua lubab kinokettidega AMC ja Cinemark diili teinud Universal kinodel filme eksklusiivselt näidata, hakkab aga sõltuma USA turu avanädalavahetuse kassatulust: kui linalugu toob sisse üle 50 miljoni dollari, siis saab see ainult kinodes joosta 31 päeva, vastasel juhul aga filmi juba 17 päeva pärast voogedastusest või videolaenutusest.

Ilmselt on tegemist märgiga, et pandeemia ja striimiralli hammasrataste vahele jäänud kinoturg on tasapisi pankrotiohu šokist üle saamas ning filmitööstus on muutunud oludes leidmas uut tasakaalupunkti, milles kinod on taas asunud võimu näitama. Eestit need sündmused hetkel veel ei puuduta, sest kõnealused platvormid meile veel jõudnud pole, ehkki kaugel see aeg ilmselt enam ka ei ole.