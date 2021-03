Terava pilguga televaatajad juhtisid eelmisel nädalal tähelepanu, et Venemaal teist hooaega laineid lööva saate «Mask» paar kostüümi on äravahetamiseni sarnased aasta eest TV3 eetrisse läinud ja samal rahvusvahelisel formaadil põhineva telesaate «Maskis laulja» kostüümidega. Eesti saate tegijate algne hämmastus on tänaseks lahtunud ning kurss selge: Vene saate tootjad tuleb kostüümide loata kopeerimise eest vastutusele võtta.