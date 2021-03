Eestis levivate televõrkude avarusest leiab hulgaliselt vaatamist iga filmisõber. Siin on 12 filmi, mida sel nädalal telekast nautida.

«Allatulistatud Black Hawk» (Black Hawk Down, 2001)

T 23.03 Kanal 2 Vaata filmi Apollo TVs.

Kassahitt salaoperatsioonist, mis väljub katastroofiliselt kontrolli alt. Paarsada USA dessantväelast saavad ülesande tabada kaks Somaalia sõjapealikku. Operatsioon peaks kestma kõigest 40 minutit, aga venib 20 tundi vältavaks maapealseks põrguks, kust eluga pääsemise lootus kahaneb iga minutiga. Osades: Ewan McGregor, Josh Hartnett jt

T 23.03 Filmzone Vaata filmi Apollo TVs.

Sa ei ole oma töökoht. Sa ei ole oma pangaarve. Sa ei ole oma rahakoti sisu. Sa ei ole oma ülikond. See on su elu ja see lõpeb minutihaaval. Kõigepealt ei saa sa magada, järgmisel hetkel leiad end püstolitoru suhu pistetud. Järgmiseks kohtad Tyler Durdenit. Tyler ütleb, et asjad, mida sa omad, saavad lõpuks hoopis sinu omanikuks. Alles siis, kui sa oled kõigest ilma jäänud, oled vaba tegema ükskõik mida. Kaklusklubi esindab just sellist vabadust. Kaklusklubi esimene reegel: Kaklusklubist ei räägita. Kaklusklubi teine reegel: Kaklusklubist ei räägita. Osades: Brad Pitt, Edward Norton jt

K 24.03 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.

Kuue Oscariga pärjatud ulmemärul! Mad Maxi painab ta tormiline minevik ning ta usub, et parim viis ellu jäämiseks on üksi ringi liikuda. Sellegipoolest satub ta kokku kambaga, kes pagevad üle Tühermaa sõjamasinas, mida juhib karm Imperaator Furiosa. Nad põgenevad Tsitadellist, mida hoiab hirmuvalitsuse all Immortan Joe. Raevunud Sõjapealik kutsub kokku oma jõugu ning hakkab mässajaid halastamatult taga ajama ning konflikt paisub karmiks sõjaks. Film ei sobi alaealistele. Osades: Charlize Theron, Tom Hardy, Zoë Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Nicholas Hoult jt

Lance tahtis saada kuulsaks kirjanikuks, ent peab leppima keskkooli luuleõpetaja ametiga. Ta ainus poeg on talumatu tainapea, kes teeb isa elu põrguks. Ta tüdruksõber ei tunnista isegi avalikult, et temaga käib. Siis sajab ühe kummalise äparduse tagajärjel Lance'ile sülle aga elu parim võimalus. Käeulatuses on kuulsus, raha ja populaarsus, ent kas ta suudab ikka sellega kaasneva taagaga elada? Peaosas Robin Williams.

«Päevad, mis ajasid segadusse» (Eesti, 2016)

N 25.03 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.

Kodumaise hittfilmi tegevus toimub pöörastel 1990ndatel – uskumatute võimaluste ja kirjeldamatute ohtude ajastul. Maapoiss Allar laseb end kiskuda keerisesse, kus plahvatusliku kokteilina segunevad armastus, kuritegevus, sõprus, eneseotsingud, vaesus ja unistused.

Biograafilises draamas kehastab Liam Neeson Alfred Kinseyt, kelle 1948. aastal avaldatud «Mehe seksuaalkäitumist» peetakse esimeseks selleteemaliseks teaduslikuks uurimuseks. Osades: Liam Neeson, Laura Linney, Timothy Hutton, Peter Sarsgaard jt

R 26.03 Kanal 11 Vaata filmi Apollo TVs.

Äsja edukalt kinodes jooksnud romantiline noortedraama. Tessa Young on esimest päeva prestiižikas ülikoolis. Uued inimesed ja uus ümbrus tõotavad uustulnukale huvitavat õppeaastat, iseseisva elu algust ning võimalust püüelda ambitsioonika eesmärgi, majandusdiplomi poole. Ent elu on täis ettenähtamatuid ootamatusi. Tutvumine toanaabri Stephiga paiskab Tessa tudengielu keerisesse. Öised lõbutsemised, uued tutvused, muusika, tants ja ... Hardin. Sarkastiline, küüniline, mässuline ja meeletult kütkestav noormees. Ta unustab Hardini tõttu kõik muu: oma kallima, sõbratarid ja häbelikkuse ning naudib igat noormehega veedetud hetke. Koosoldud aeg kujuneb üheksainsaks pööraseks seikluseks, kuid pealtnäha ilusas armuloos on sünge saladus.

R 26.03 TV3 Vaata filmi Apollo TVs.

Angelina Jolie kirjutatud ja lavastatud draama, mille peaosas tema ise ja toonane abikaasa Brad Pitt. 1970. aastate Prantsusmaal elav endisest tantsijast Vanessast ja USA kirjanikust Rolandist koosnev abielupaar üritab oma suhet värskendada, reisides mööda Prantsusmaad. Suhe käärib, sest Roland ei suuda enam kirjutada ja Vanessal on probleeme vaimse tervisega. Vaiksesse rannalinna puhkama jõudes saavad nad lähedaseks ühe koloriitse linnaelanikuga.

«Hellboy – kangelane põrgust» (Hellboy, 2019)

L 27.03 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.

Kolme märatseva hiiglasega võitlev legendaarne pooldeemon Hellboy uueks vastaseks on Verekuninganna Nimue, hauast tõusnud nõiaga, kes plaanib kättemaksu ammuse reetmise eest. Hellboy ülesandeks saab Nimue peatada, sellega maailmalõppu vallandamata.

L 27.03 Kanal 2 Vaata filmi Apollo TVs.

Hittkomöödia Peterist, kes ootab oma esimese lapse sündi ning tähtajani on jäänud viis päeva. Peter kiirustab komandeeringust koju, kuid Atlanta lennujaamas varisevad mehe plaanid kokku, kui juhuslik kohtumine algaja näitleja Ethan'iga sunnib Peteri mitme tuhande kilomeetri pikkusele automatkale, mille käigus hävib hulk sõidukeid, mitmed sõprussidemed ja Peteri viimased närvirakud. Osades: Zach Galifianakis, Jamie Foxx, Juliette Lewis jt

«Ühe unistuse maja» (Eesti, 2016)

P 28.03 ETV2 Vaata filmi Apollo TVs.

Tallinna Balletikool on paljude tantsijate tee alguseks olnud juba 1946. aastast. Filmis põimub kokku kollektiivportree, andmaks edasi tantsija elu läbi erinevate põlvkondade silmade. Alles oma unistuse lugu alustavate värskelt vastuvõetud õpilaste teed ristuvad lõpueksamiteks valmistuvate noorte tantsijatega. Neid jälgib plejaad kunagisi balletistaare, kes tänases päevas vastutavad inimsaatuste eest majas, kust kord nendegi teekond alguse sai. Kelle unistus jääb elama ja kelle oma kustub? Režissöör Ruti Murusalu, stsenarist Len Murusalu, operaator Erik Norkroos, heli Mart Kessel-Otsa, montaaž Kersti Miilen, produtsent Erik Norkroos. Tootja Umberto Productions.

P 28.03 Kanal 12 Vaata filmi Apollo TVs.