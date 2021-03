Selgus, et saatesse võhivõõraste vanuseid ära arvama tulnud sõbratarid Jane ja Piret on minevikus paar olnud ühe ja sama mehega, kes aja jooksul lähedasteks sõpradeks saanud. Jane on kaks korda lahutatud ja tal on kolm last, Piretil aga on üks laps, kes on sün­dinud vabaabielust mehega, kellest hiljem sai Jane abikaasa ja laste isa. Sõbrannade ühiseks hobiks on fotomodelliks käimine harrastusfotograafidele, lisaks armastavad nad matkamist ja reisimist.