Eestis algasid kava kohaselt eile Soome «Klassikokkutulekute» režissöörina tuntud Taneli Mustoneni õudusfilmi «Kaksik» ( The Twin ) võtted, mis toovad Eestimaa pinnale mitu kuulsat näitlejat, eesotsas peaosatäitja Teresa Palmeriga.

Teadaolevalt Viljandis filmitav film räägib perest, mis püüab kuskil Skandinaavia maapiirkonnas oma elu uuesti üles ehitada, kuid avastavad siis, et mõned saladused on sedavõrd saatanlikud, et tuleb kaks korda maha matta.