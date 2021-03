«Ka minu telefonikõnedele pole prints Charles kunagi vastanud – see on väga tüüpiline Briti kuningakojale,» tõdes Mart Juur. Selgituseks, et miks meil siin Eestimaal on üldse vaja sellest kaugeks jäävast intervjuust rääkida, leiab Juur, et kogu juhtumi saab kergesti Eesti konteksti asetada. «See on ju tüüpiline «Kuuuurija» lugu ühest tüüpilisest perest, kes elab näiteks Mustamäel kolmetoalises korteris. Seal elavad vanaema ja vanaisa. Vanaema käib veel tööl, vanaisa on juba väga haige. Mõlemad saavad pensioni. Siis elab seal nende täiskasvanud poeg koos oma naisega. Kumbki ei käi tööl, nad elavad vanaema ja vanaisa pensionist ja palgast,» jutustas Juur. Kuidas saaga jätkub, vaata videost!