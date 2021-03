Igal aastal üksjagu elevust tekitavate Kuldvaarikate ( Razzie Award ) jagamine võetakse tänavu ette 41. korda ning nominendid said teatavaks paari päeva eest. Omal ajal saigi aasta kõige viletsamaid filme ja näitlejaid «tunnustav» auhind ellu kutsutudki just vastukaaluks Oscaritele ning võitjad kuulutatakse tänavugi välja Ameerika filmiakadeemia aasta suursündmuse eelõhtul.

On omajagu imekspandav, et 1981. aasta 31. märtsil USA reklaamikirjaniku ja publitsisti John J. B. Wilsoni kodusest elutoast nalja pärast alguse saanud paroodiahääletus on siiani vastu pidanud ning jätkuvalt uudistesse jõuab. Aastate jooksul on tekkinud teisigi auhindu, mis sama teha püüdnud, ent aja jooksul välja surnud – nt Stinkers Bad Movie Awards, mis alustas tegevust 4 aastat varemgi kui kuldvaarikad, ent kadus põhjendusi andmata areenilt pärast 2006. aasta auhindade väljaandmist.