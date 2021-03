Eestis levivate televõrkude avarusest leiab hulgaliselt vaatamist iga filmisõber. Siin on 10 filmi, mida sel nädalal telekast nautida.

E 15.03 TV3

Dominika Jegorova (Jennifer Lawrence) värvatakse vastu tahtmist «varblaseks» –Venemaa salateenistuse professionaalseks võrgutajaks. Dominika õpib kasutama oma keha relvana, võideldes ebainimliku väljaõppe kestel selle nimel, et säilitada seejuures midagigi endast. Leides ebaõiglase süsteemi küüsis oma sisemise jõu, saab tüdrukust üks programmi eeskujulikumaid ja ohtlikumaid õpilasi. Tema esimeseks sihtmärgiks määratakse Nate Nash (Joel Edgerton), USA saatkonnas töötav CIA agent, kelle ülesandeks on infiltreerumine Vene luuresüsteemi. Kaks noort agenti langevad veetluse ja reetmise keerisesse, mis seab ohtu nende karjääri, elu ja mõlema kodumaa julgeoleku.

E 15.03 Kanal 2

Christopher Nolani kolm Oscarit võitnud ja parima filmi Oscarile nomineeritud eepiline märulipõnevik Teisest maailmasõjast. Liitlasvägede sõdurite uskumatu evakuatsioon Belgiast, Suurbritanniast ja Prantsusmaalt, kui Natsi-Saksamaa sõjavägi neil tee ära lõikas ning neid 1940. aastal 27. maist 4. juunini Prantsusmaal Dunkirki rannal piiras. Rannaliival ootas oma saatust üle 400 000 sõduri. Osades Tom Hardy, Kenneth Branagh jt.

T 16.03 TV3

Märulipõnevik Bruce Willisega. Vigastatud noor naine, kes on jäänud öösel üksinda haigla lukustatud isolatsioonipalatisse lõksu, peab põgenema õelate tapjate eest, kes jahivad ainsat tõendit, mis seostab neid jubeda mõrvaga. Õnneks on naise kaitseks määratud politseinik, kes asub mõrtsukate vastu võitlusse.

Endise iluduskuninganna tüse tütar osaleb protesti märgiks ema korraldatud võistlusel ning pöörab sellega kogu linnakese elu pahupidi. Peaosas Jennifer Aniston, laulude autor kantridiiva Dolly Parton. Film kandideeris parima filmilaulu Kuldgloobusele.

K 17.03 ETV2

Eluloofilm Hedy Lamarrist, Austria juutide järeltulijast, mis räägib tema lapsepõlvest, haruldasest ilust, kuulsust ja kurikuulsust toonud filmist «Ekstaas», emigreerumisest USAsse, kuuest abielust, filmikarjäärist, tähtsast leiutisest, allakäigust ja surmast. Lähemalt peatutakse koostööl leiutaja George Antheiliga ja eriskummalistel suhetel mõjuvõimsate meestega (sh Louis B. Meyer, Cecil B. DeMille, Max Jacobson). Püütakse mõista, miks ei saatnud imekaunist ja väga intelligentset Hedy Lamarri edu, mida ta oleks väärinud, ja miks sai temast elu lõpus erak.

«Väike Miss Päikesepaiste» (Little Miss Sunshine, 2006)

K 17.03 Filmzone

2 Oscarit võitnud (sh parim stsenaarium) ja parima filmi Oscarile kandideerinud teravmeelne komöödia nuhtlusest nimega sugulased, keda inimene endale ise valida ei saa. Hooverid on ideaalperekonna vastand: eduka karjääri saladustest edutult jutlustav isa, närvivapustuse piiril kõikuv ema, nende poeg, kes on andnud vaikimisvande ning kirjutab kõik oma soovid paberile, tema värskelt enesetappu üritanud onu ning mürgiselt ropusuine vanaisa, kelle halle vanaduspäevi muudavad helgemaks narkootikumid. Selle hullumeelse seltskonna ühine teekond Californiasse, kus pere pesamuna osaleb konkursil «Väike Miss Päikesepaiste», on tragikoomiline kannatuste rada, mida saadavad surm, suured muutused ja arusaamine, mida tähendab olla luuser tänapäeva maailmas, kus võitmine näib olevat kõigile kinnisideeks.

Isa James (Brendan Gleeson) on väikelinna preester, keda ühel päeval ta koguduseliige pihil tappa ähvardab. Ähvardava saatuse koorma all, oskamata sellele kuidagi reageerida, jätkab isa James oma igapäevaseid toimetusi. Ent järgneva nädala jooksul pannakse ta vaim oma võõraks jäänud tütre ja koguduseliikmete poolt korduvalt proovile ning oodatava lõpu lähenedes hakkab ta elu koost varisema.

N 18.03 ETV2

Stiilse psühholoogilise trilleri tegevus toimub 1950.–1960. aastatel. Alice (Veerle Baetens) ja Céline (Anne Coesens) elavad väikekodanlikus idüllis – nad on naabrinnad ning parimad sõbrannad ja nende üheealised pojad on lähedased nagu vennad. Naiste täielikku teineteisemõistmisesse tekib aga mõra, kui Céline'i poeg Maxime teise korruse aknast alla kukub ja surma saab. Leinav Céline süüdistab sisimas sõbrannat, et too oleks saanud hea tahtmise korral poisi elu päästa. Pinged kasvavad ja Alice'ile tundub üha enam, et Céline on hakanud kahtlaselt käituma tema poja Theoga.

N 18.03 TV3

Neuroteadlane William Foster (Keanu Reeves) on suure läbimurde lävel, et kanda inimese teadvus üle arvutisse. Paraku tabab teda ränk tragöödia, kui autoavariis hukkub kogu ta pere. Meeleheitel mees otsustab oma naise ja lapsed ellu äratada. Selleks kavatseb ta nad kõiki reegleid ja eetikanorme eirates usaldusväärse kolleegi abil kloonida ning luua nende replikandid. Jumala mängimisel on aga tagajärjed.

N 18.03 Kanal 2

Hoogne retrokomöödia tujukast miljonäriprouast (Goldie Hawn), kes õnnetuse tagajärjel kaotab mälu ning satub puusepa abikaasaks ja nelja väänikust lapse emaks. Joanna palkab puusepp Dean'i oma luksusjahti remontima, kuid mehe töö prouale ei sobi. Siis sekkub aga saatuse käsi: Joanna kukub vette ning kaotab mälu. Leskmees Dean (Kurt Russell) otsustab tekkinud olukorrast kasu lõigata.

Otsekohene Violet Weston (Meryl Streep) on raske iseloomuga naine ning seda ei leevenda ka ta kiindumus ravimitesse ja alkoholi. Kui ta muserdatud luuletajast abikaasa enesetapu sooritab, koguneb terve perekond esmakordselt mitmete aastate jooksul, teiste seas ka Violeti noorim tütar Ivy (Julianne Nicholson), keskmine tütar Karen (Juliette Lewis), vanim tütar Barbara (Julia Roberts) ja ta õde Mattie Fae (Margo Martindale). Koos aega veetes on Westoni pere naised sunnitud heitma pilgu endile ja oma elule, soovigu nad seda või mitte.

R 19.03 Kanal 2

Komöödia. Pärast kohutavat pimekohtingut on üksikvanemad Lauren ja Jim (Drew Barrymore ja Adam Sandler) ühel nõul vaid selles, et nad ei taha teineteist enam kunagi näha. Aga kui nad lähevad teineteise teadmata koos lastega võrratule perepuhkusele, peavad nad terve nädala jagama sviiti luksuslikus Aafrika safarikuurordis.

L 20.03 TV3

Parima animafilmi Oscari võidufilm eesti keeles! Pärast seda, kui ootamatu katastroof tabab San Fransokyo linna ja paiskab Hiro ohtude keskele, võtab poiss appi Baymaxi ning oma lähedased sõbrad: adrenaliinisõltase Go Go Tomago, puhtusearmastaja Wasabi, keemiavõlurist Mesi-Sidruni ning kooli maskotist teadusefänn Fredi. Selleks, et lahendada ähvardav mõistatus, muudab Hiro oma sõbrad kõrgtehnoloogiliste kangelaste rühmaks nimega «6 kangelast».

Auggie sündis moonutatud näoga ega saanud tavakoolis õppida, kuid kui ta kohaliku kooli 5. klassi astub, saab temast ebatavaline kangelane. Perekond, uued klassikaaslased ja kogukond üritavad leida kaastunnet ja temaga leppida ning Auggie erakordne teekond liidab nad ja tõestab, et isegi teistest erinevana sündinu võib teiste sekka sobida. New York Times’i bestselleril põhinev film kandideeris parima grimmi Oscarile. Peaosas Julia Roberts ja Owen Wilson.

L 20.03 TV3

Teleesilinastus! Uganda pealinna Kampala slummis elamine on 10-aastase Phiona, tema ema ja nooremate pereliikmete jaoks tõeline katsumus. Kõik muutub päeval, mil Phiona kohtub mehega, kes õpetab lastele jalgpalli ja malemängu. Uudishimulik tüdruk on malest lummatud, õpib seda mängima ja temast saab peagi kogu grupi parim maletaja. Filmis mängivad auhinnatud näitlejad Lupita Nyong'o, David Oyelowo ja Madina Nalwanga.

«Mäeküla piimamees» (1965)

P 21.03 ETV2

Eesti filmiklassika! Leida Laius paneb oma lavastajadebüüdiga aluse eesti naise psüühika uurimisele. Mis sellest, et jääb ise selle ainevalla ainsaks viljelejaks. Veidi salapärane Mari, tema õnnetu mees Prillup ja parun von Kremer moodustavad trio, mis võiks tegutseda tänapäevalgi. Ainult, et paruni asemel oleks pankur. Stsenarist Voldemar Panso, helilooja Arvo Pärt, operaator Mihhail Dorovatovski, kunstnik Rein Raamat. Mängivad Jüri Järvet, Elle Eha, Ants Lauter, Jüri Järvet jun, Jaan Sammul, Evald Hermaküla jt.