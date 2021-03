Esimeses saates arvasid Roald Johannsoni juhitavas saates tundmatute inimeste vanust noored armunud Lisanne ja Allan, kes tutvusid ühiste tuttavate kaudu eelmise aasta kevadel karantiini lõpus ning on värskelt kokku kolinud. Lisanne on Tartu Ülikoolis füsioteraapia magistrant ja töötab Tartus füsioterapeudi ning joogainstruktorina. Talle meeldib looduses aega veeta, väljas söömas käia, joogat praktiseerida ning lugeda. Allan on lõpetanud informaatika eriala ja töötab Fortumos. Ta hindab väga tervislikku eluviisi ja -toitumist, kvaliteetaega lähedaste ja lauamängude seltsis. Samas tegeleb mitme «ekstreemse» valdkonnaga, näiteks kiiking, mägironimine ja taliujumine.