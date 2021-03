Täna kell 20.00 alustab saatejuht Roald Johannsoni juhtimisel Kanal 2s uhiuus telemäng «Kui vana ma olen?», kus üle mitme aasta on võistlejatel reaalne võimalus võita ka suur summa raha – mängus on 10 000 eurot.

«Vanuse arvamine on ikka olnud üks delikaatne teema. Kuidas küsida inimese vanust nii, et kedagi ei solvaks? Täna õhtul kedagi teadlikult solvama ei hakata, aga vanust küsitakse ikka. Et võita 10 000 eurot, tuleb võistlejatel ära arvata kuue võõra inimese vanus. Iga eksitud aasta võtab võidusummast maha teatud summa,» teatab telekanal.