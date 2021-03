Kõige paksema koore riisus Netflixi film «Mank» (rež. David Fincher) 10 nominatsiooniga. talle järgnesid 6 kategoorias tunnustust leidnud «Nomaadimaa» (rež. Chloé Zhao), «The Trial of the Chicago 7» (rež. Aaron Sorkin), «Minari» (Lee Isaac Chung), «Isa» (Florian Zeller) ja «The Sound of Metal» (rež. Darius Marder).