Nii mõnigi leidis, et kesk «katkuaega» inimeste kinno meelitamine ei olnud vastutustundlik tegu, isegi kui armastus voogedastuse saatuselainetes hinge vaakuva kinoelamuse vastu on suur. Üks neist oli ka juutuuber Bob Wulff, kes sai Nolani väljaütlemisest inspiratsiooni ning otsustas kiusu mõttes leida vastukaaluks kõige hullema viisi, kuidas «Tenetit» vaadata. Ta leidis selle: videospetsist vlogija tõmbas filmi alla ning hakkis ja töötles selle vaatamiseks Game Boy Advance 20 aatsat vanal retrokonsoolil. Et seda teha, tuli film lõigata viieks kuni 30-minutiliseks 192x128 pikslise ekraanilahutusega jupiks. Tulemus sai erakordselt kehv – aga see eesmärgiks oligi.