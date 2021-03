siin tallinn ⟩ Neeme Raua saade uurib: mis saab jõuliste muutuste tuules Tallinna südalinnast?

Alates 1. jaanuarist 2021 juhib ta ka täiesti uut linnastruktuuri Tallinna strateegiakeskust, mille alla kuulub ka linnameedia, mida on aastaid peetud Tallinnas võimul oleva partei propagandaharuks. Saade uurib, kuidas aitab strateegiakeskus kaasa Tallinna edasise arengu aluseks oleva «Tallinn 2035» arengustrateegia reaalsuseks muutmisele.

Tallinna südalinna ootavad ees suured muutused. Kaubamaja laieneb ja kõrgeneb, Kaubamaja ja Solarise vahel olev kvartal uueneb, Rävala puiesteele kavandatakse trammiliiklust, mis tähendab läbimurde vajadust Pärnu maanteelt. Osa sealse piirkonna elanikke on mures, et nende miljööväärtuslik elukeskkond rikutakse. Poolt- ja vastuargumente on stuudios arutamas Madle Lippus Muinsuskaitseametist ja arhitekt Oliver Alver Tallinna Linnaplaneerimisametist.